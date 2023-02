x x

SARONNO – Affluenza in calo in Lombardia e in provincia di Varese per le elezioni regionali. Le urne si sono aperte alle 7 di questa mattina sarà possibile votare anche domani fino alle 15. Il primo dato dell’affluenza evidenza un calo, sia a livello regionale che in provincia di Varese. Nel Varesotto infatti l’affluenza di mezzogiorno si assesta all’8,25% contro il 19% del 2018, quando però si votava in una sola giornata.

In Lombardia percentuale leggermente più alta, con il 9,28% dei votanti che hanno raggiunto le urne. In Lazio, altra regione al voto, l’affluenza è stata più bassa: 7,85%, era stato il 16,5% cinque anni fa.

Nella provincia di Varese il comune con maggior affluenza finora è stato quello di Lozza, con l’11,8%. Quello con minore affluenze è invece Ferrera di Varese con il 4%. A Varese ha votato a mezzogiorno il 9,55% degli aventi diritto, a Busto Arisizio l’8,8% e a Gallarate il 7,89%.

E nel Saronnese? Record per Ceriano Laghetto una ad arrivare in doppia cifra: Saronno si ferma a 9,40 mentre ultima Limbiate ferma al 7,36% dei votanti.

Quasi 8 milioni di lombardi chiamati ad eleggere il presidente della Regione e gli 80 consiglieri. Quattro i candidati in corsa: il governatore uscente Attilio Fontana, sostenuto dal centrodestra, il candidato del centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo, e Mara Ghidorzi di Unione popolare.

Nel 2018 Fontana sfiorò il 50% dei voti superando di venti punti il candidato del centrosinistra Giorgio Gori (29,1%) mentre Dario Violi del M5s si fermò al 17,4%, con un’affluenza del 73%. Il partito più votato fu la Lega con il 29,6% e 28 consiglieri, seguito dal Pd con il 19,2% e 15 consiglieri, mentre Fratelli d’Italia ottenne il 3,6% e 3 consiglieri.

Ecco tutte le affluenze comune per comune:

% affluenze ore 12 % affluenza ore 12

POLITICHE 22 Affluenza % totale

REGIONALI 2018 Saronno 9,40 21,47% 73,85% Caronno Pertusella 7,74 19,61% 74,79% Uboldo 7,69 21,34% 74,73% Origgio 9,49 18,65% 78,12% Gerenzano 9,00

20,28% 74,14% Cislago 9,98 21,08% 75,26% Ceriano Laghetto 10,11 19,81% 77,01% Solaro 7,72 20,10% 76,28% Lazzate 9,86 20,94% 78,09% Misinto 8,87 22,47% 77,12% Cogliate 9,1 22,16% 77,19% Limbiate 7,36 19,12% 69,59% Tradate 8,47 21,75% 71,24% Venegono Superiore 7,88 19,41% 71,91% Venegono Inferiore 8,35 18,61% 74,49% Castiglione Olona 7,65 20,39% 73,14%

