SARONNO – In linea con l’aumento dei contagi che si è registrato nei giorni scorsi a Saronno, anche negli istituti scolastici si è registrato un incremento dei casi, seppur su numeri molto modesti rispetto alla popolazione studentesca cittadina che è costituita da 12 mila giovani. Come ha ricordato il sindaco Augusto Airoldi intervenendo ai microfoni di Radiorizzonti, “il dato delle scuole cittadine, riguardante solo le superiori visto che elementari e medie sono chiuse come sede di seggio per le elezioni regionali, fanno riferimento a 9 casi di positività, erano 5 la scorsa settimana. Continua invece ad essere a 0 il dato della positività per quanto concerne insegnanti ed il resto del personale scolastico”.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

14022023