SARONNO – Nel corso della settimana una saronnese ha segnalato a IlSaronno la presenza di alcuni operai alle prese con una serie di interventi nei tombini di via San Dalmazio chiedendo se si trattasse di un intervento di disinfestazione e quale fosse il problema. Rapidamente (ci scusiamo con l’interessata e con i responsabili del provvedimento per il ritardo nella pubblicazione) l’Ufficio Ambiente, seguito dall’assessore alla partita Franco Casali, è risalito agli interventi in via San Dalmazio operati da Eco Nord.

“Si è trattato di uno dei tanti interventi di pulizia e spurgo di tombini e caditoie che prevedono la rimozione di rifiuti, foglie, terra e sasso e lo spurgo successivo dei tombini a mezzo di idropulitrice. Non sono stati utilizzati, perché non previsto né richiesto in questo caso, materiali o sostanze disinfettanti.

