x x

SARONNO – Dovrà pagare una sanzione di oltre 300 euro la saronnese che l’altro giorno ha provocato un incidente e poi si è allontanata senza fermarsi per lasciare i propri dati.

E’ successo in via Vittorio Veneto dove una Panda ha urtato una Citroen C4 impegnata in una manovra di posteggio. L’utilitaria ha letteralmente strappato lo specchietto all’altra vettura ma la conducente non si è fermata. E’ scappata via. L’automobilista, un 78enne, al volante della Citroen C4 è riuscito però a segnare alcuni numeri di targa. Sul posto è arrivata la polizia locale per i rilievi del caso. Fortunatamente l’anziano era illeso.

La sua prontezza, l’indagine della polizia locale con il contributo delle immagini della videosorveglianza hanno permesso di identificare l’auto e la conducente. A carico della quale è stata elevata una sanzione per “non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione