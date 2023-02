x x

di EZIO MOTTERLE

In un anno i depositi bancari di famiglie e imprese del Varesotto sono cresciuti complessivamente del 2,7%, facendo aumentare il valore totale del risparmio fino a 26 miliardi e 783 milioni di euro. Come se, facendo un calcolo puramente statistico, in media ognuno degli 890mila residenti in provincia avesse in banca circa 30mila euro. Va considerato che sul totale pesa anzitutto il risparmio delle famiglie, attestato su 19 miliardi e 409 milioni, mentre le imprese private hanno depositi per complessivi 4 miliardi e 772 milioni. I dati, rilevati alla fine del terzo trimestre dello scorso anno, sono stati elaborati dalla Camera di Commercio e confermano come il sistema socio-economico varesino mantenga una caratteristica presente da tempo, quella di tendere ad accumulare risparmio. A settembre 2022, ultimo dato disponibile, i depositi bancari sono dunque aumentati rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sebbene la cifra sia inferiore al valore del dicembre 2021, quando toccò il record di 26 miliardi e 916 milioni, tanto che si era rilevato nei mesi successivi un calo anomalo del denaro risparmiato, anche per effetto dei numerosi elementi di crisi con conseguente aumento del costo della vita. Rallentano comunque i depositi delle imprese (-9,3%), mentre si registra un miglioramento nel risparmio delle famiglie (+0,5%). In definitiva resta la grande disponibilità di denaro, un “gruzzolone” che potrebbe garantire al sistema Varese, sottolinea l’ente camerale, quella liquidità in grado di liberare quote fondamentali di investimenti per far crescere l’economia. Va ricordato che dal primo trimestre 2017 alla punta record del dicembre 2021 i depositi nel Varesotto sono aumentati di ben 7 miliardi di euro, per attestarsi poco sotto i 27 miliardi. Una disponibilità, caratterizzata da una quota rilevante di somme che restano depositate specie dalle famiglie sui conti correnti, capace di far crescere la competitività del territorio varesino offrendo anche opportunità di occupazione ai giovani in settori innovativi. Il denaro da investire, di sicuro, non manca.

