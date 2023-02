x x

SARONNO – Momenti di apprensione stamane nell’area ferroviaria del centro, per il malore di un passante. L’allarme è scattato alle 10.10 e sul posto, in piazzaCadorna all’angolo con via Diaz davanti allo scalo di “Saronno centro”, è accorsa l’ambulanza della Croce rossa saronnese ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina. L’uomo, di 51 anni, è apparso in condizioni critiche ed sono state fatte arrivare anche l’automedica e l’auto-infermieristica, alla fine il trasporto all’ospedale di piazza Borella.

24022023