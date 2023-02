x x

SARONNO – Aggiornamento settimanale per quanto concerne l’andamento della pandemia da coronavirus ed i nuovi casi locali, che restano in numero limitato.

Varesotto

Saronno: 15.779 (+9; 12);

Tradate: 7.718 (+8; 3);

Caronno Pertusella: 8.610 (+12; 16);

Origgio: 3.815 (+3; 1);

Varese: 32.661 (+28; 21);

Gornate Olona 1.024 (+1; 0).

Vedano Olona 3.453 (+2)

Comasco:

Lomazzo: 4.298 (+5; 5).

Groane e Brianza:

Cesano Maderno: 16.655 (+20; 12);

Limbiate: 14.806 (+7; 29);

Lazzate: 3.469 (+2; 2);

Monza: 51.317 (+81; 57);

Desio: 17.773 (+13; 14).

Nelle province locali si assiste ad un quadra variegato, con quella di Varese che questa settimana ha fatto segnare un lieve incremento dei nuovi casi positivi al covid, e quelle di Como e Monza Brianza in lieve calo; sempre e comunque su numeri molto contenuti.

In continua discesa i dati relativi a decessi e ricoveri ospedalieri da coronavirus in Lombardia.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

