SARONNO – Sono stati visitati e le loro condizioni non sono apparse preoccupanti: stiamo parlando della famiglia che l’altra notte è rimasta intossicata dal monossido di carbonio, sprigionatosi dalla caldaia nel loro appartamento condominiale di via Cattaneo 25, nei pressi dello stado di Saronno. L’agibilità dell’alloggio è stata legata all’effettuati di tutti gli interventi per la messa in sicurezza della caldaia, subito avviati per risolvere il problema.

A lamentare un lieve stato di intossicazione tutti i componenti del nucleo famigliare, ovvero il padre di 40 anni, la madre di 32 anni, ed i figli che hanno 9 anni, 7 anni, 2 anni ed 1 anno e che nell’immediatezza erano stati portati all’ospedale di Legnano per essere tenuti sotto osservazione. L’allarme, dai residenti nell’appartmento, era stato dato alle 23 della notte fra giovedì e venerdì, quando avevano iniziato ad accusare dei malesseri; il personale della Croce rossa subito accorso ha tempestivamente compreso che si era di fronte ad una perdita di monossido; a seguire l’arrivo anche di vigili del fuoco e carabinieri.

25022023