SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo del Pd Francesco Licata in merito alle primarie in programma domani domenica 26 febbraio.

“Il PD deve essere in grado di entrare in un bar e parlare con la gente che si trova di fronte, sia che questa abbia due lauree o che non abbia studiato!”

Questa è per me la perfetta sintesi di ciò che si dovrebbe avere dalla politica e da un politico, che sappia stare in mezzo alle persone farsi capire anche prendersi i fischi quando serve ed essere uno di loro. Dobbiamo cancellare la parola “superiorità morale” perchè non siamo superiori a nessuno, e levarci di dosso quell’ alone di spocchia che alla fine si paga soprattutto nelle urne.

Voterò Bonaccini perchè penso che abbiamo bisogno di pescare dal territorio: non si può tenere in panchina una squadra di amministratori che governa il 70 % dei comuni,quando la classe dirigente perde per l’ennesima volta, la stessa classe dirigente che non si è candidata nei collegi uninominali alle elezioni politiche, preferendo la comodità del listino bloccato.

Se un partito è un corpo estraneo rispetto al tessuto sociale nel quale dovrebbe essere immerso abbiamo un problema grosso. Se sei un leader e vuoi il consenso te lo vai a cercare sul campo, dei “baroni” e dei “signori delle tessere” ce ne facciamo ben poco, come ben poco ce ne facciamo di una sinistra identitaria ed ideologica che fà battaglie minoritarie, giusto per dare un nome ad una proposta di legge che non passerà mai , perchè così i diritti non arrivano a nessuno soprattutto a chi ne ha più bisogno, non a chi ce li ha già ed è iper garantito.

Preoccupiamoci di far star meglio quelli che stanno peggio, perchè questa è la nostra missione e questo si ottiene con un partito popolare che possa tornare alla guida del paese.

A Saronno si vota in Villa Gianetti (Via Roma 20) domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20

