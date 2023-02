x x

SARONNO – Diciassettesima giornata del campionato di volley serie B maschile: oggi alle 21 la Pallavolo Saronno sarà di scena alla palestra “Elisa Sala” di via Clementi 30 a Monza per affrontare l’abbordabile formazione locale, il Vero volley, e l’obiettivo di consolidare il proprio terzo posto in graduatoria. Diretta sulla pagina Facebook del club saronnese, “Serie B Pallavolo Saronno”.

Trasferta insidiosa invece per i gialloblu della Rossella Caronno che oggi, sabato, in orario da “aperitivo”, affronteranno Crema. All’andata Caronno vinse per 3 a 2 e i ragazzi di coach Claudio Gervasoni dovranno necessariamente puntare al bottino pieno per alimentare le speranze play off. Prevista la diretta commentata del match sul canale Youtube della Pallavolo Caronno, dalle 16.45, inizio match alle 17.

Classifica: Yaka Malnate e Scanzorosciate 41 punti, Rossella Caronno 35, Pallavolo Saronno 30, Pallmilano Vittori 28, Valtrompia 27, Miretti Limbiate 25, Fitprime Bresso 23, Imecon Crema 21, Diavoli Powervolley 18, Vero volley Monza e Grassobbio 14, Besanese 11, Mornago 8.

