x x

SARONNO – Tutto è pronto il primo ciak di “Racconti partigiani, racconti saronnesi” l’ultimo lavoro al quale si sta dedicando il regista e produttore saronnese Luciano Silighini Garagnani. “Si tratta di una serie per Amazon Primevideo divisa in otto episodi di circa 80 minuti ciascuno dove racconteremo volti e storie della Resistenza saronnese – spiega il regista – il filo conduttore saranno i ricordi di un nonno interpretato da Paolo Riva che spiegherà ai due nipotini cosa successe durante quegli anni terribili di guerra che Carlo Emilio Gadda definiva di tutti contro tutti”. Silighini ricorda con orgoglio il nonno pluridecorato “mio nonno Francesco, partigiano banco,era inquadrato nella Resistenza ma era al servizio diretto della Quinta armata americana,decorato dal Congresso degli Stati Uniti,comandava per gli americani un campo di prigionia a Parma dove tra l’altro nacque mia mamma. I racconti di quegli anni fanno parte della mia formazione culturale,cattolica,da sempre”.

Il primo episodio che si girerà da fine febbraio si intitolerà “Il medico dei ricchi, il dottore dei poveri” e sarà incentrato sulla figura di Agostino Vanelli, primo sindaco della Saronno liberata. “Studiando la biografia di questo uomo eccezionale ho avuto i brividi. Ho trovato in lui l’incarnazione di quei valori comuni al cristianesimo a me tanto cari. L’amore per il prossimo,lo spirito di sacrificio. Un uomo che donava soldi ai poveri malati che visitava nascondendoli sotto il loro cuscino per non umiliarli,un medico che non ha esitato a sacrificare la sua carriera per dedicarsi agli altri e alla ricerca della libertà per tutti noi” dichiara il regista. Ad interpretare Agostino Vanelli l’attore svizzero Daniele Marcheggiani.

(foto di gruppo per il cast del film, con il regista Luciano Silighini Garagnani)

25022023