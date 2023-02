x x

SARONNO – Inarrestabile il Saronno che, in questa diciassettesima giornata di campionato, si impone senza indugi sul Vero volley Monza con lo schiacciante risultato di 3-0 (25-14,25-18,25-16).

Nella serata di sabato 25 febbraio la Pallavolo Saronno, in casa avversaria, è riuscita a sbaragliare i monzesi senza troppe difficoltà. Come si può notare dai parziali, è stato un match a senso unico, interamente dominato dai nostri Amaretti che, anche questa volta, sono stati in grado di mantenere i nervi saldi e di portare a casa tutti e tre i set con un grandissimo distacco.

Continua quindi la striscia positiva dei saronnesi che, dopo aver affrontato un periodo di difficoltà segnato da sconfitte abbastanza dure, si rialzano in piedi più forti di prima, pronti per scalare la classifica.

Qui i tabellini della partita: Peslac 1, Cafulli 8, Olivati 14, Buratti 10, Fumero 11, Vlasceanu, Turolla 3, Falanga, Marnoni, Scurzoni 3, Gallo, Guaragna. Liberi: Guglielmo, Fontana

Con questo ottimo risultato la Pallavolo Saronno riconferma il quarto posto nella classifica del girone B, al vertice del quale troviamo nuovamente ben saldo lo Yaka Volley Malnate.

(foto della squadra)

