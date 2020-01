Oggi ricorrono 16 anni dalla scomparsa di Vanelli, primo sindaco di Saronno dopo la Liberazione

SARONNO – Oggi ricorre il sedicesimo anniversario della scomparsa di Agostino Vanelli, primo sindaco di Saronno dopo la Liberazione. Agostino Vanelli è nato a Vaiano Cremasco il 1° gennaio 1900 ed è deceduto a Saronno (Varese) il 4 gennaio 2004 è stato medico e soprattutto il primo sindaco di Saronno dopo la Liberazione.

Si era laureato in medicina a Pavia nel 1926 e, per più di mezzo secolo, ha esercitato la sua professione a Caronno Pertusella e a Saronno. Quando è scomparso, alla venerabile età di 104 anni, del dottor Vanelli hanno scritto: “E’ stato, al tempo stesso, il medico dei ricchi e il dottore dei poveri, molto stimato e ascoltato da tutti”. Vanelli è stato anche medico dei partigiani, che ha assistito quando, durante l’occupazione nazifascista, ha combattuto nelle valli dell’Ossola dopo essere entrato a far parte della 2a Divisione Garibaldi “Redi”.

Comunista, Agostino Vanelli è stato il primo sindaco di Saronno, nominato dal Cln dopo la Liberazione. Sino all’ultimo, non è mai venuto meno al suo impegno di democratico e ha sempre tenuto alti gli ideali e i valori della Resistenza. Dopo la scomparsa di Vanelli, il Comune ha intitolato al medico partigiano la nuova aula del consiglio comunale a palazzo Insubria.

(si ringrazia Anpi per la biografia)

