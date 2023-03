x x

CISLAGO – Un incontro sulla pace e sulla situazione politica dell’Africa centrale: questo il tema della visita del cardinale Dieudonné Nzapalainga di Bangui. L‘incontro, dal titolo “Siriri, la forza della pace e il coraggio del dialogo”, è stato organizzato dagli Amici per il Centrafica e con il patrocinio dell’arcivescovo Mario Delpini, nell’oratorio del Sacro Cuore di Cislago. Si è trattato di un dialogo tra il cardinale, la docente di Economia dello sviluppo, Claudia Rotondi, e il giornalista Michele Luppi.

Dieudonné Nzapalainga è rimasto a Cislago per la giornata di sabato e di domenica, quando ha presieduto la messa domenicale e si è fermato per il pranzo comunitario in oratorio, in compagnia del parroco Maurizio Restelli. È proprio in oratorio che è avvenuto l’incontro con l’amministrazione comunale, nella figura del sindaco Stefano Calegari.

