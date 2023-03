x x

SOLARO – Si ampliano i locali degli uffici della polizia locale in Villa Borromeo. La sede, dopo i lavori di adeguamento, ospiterà anche il Suap (Sportello unico attività produttive) ed il messo comunale, oltre che una nuova sala riunioni ed un rinnovato sportello di ricevimento dell’utenza. Dopo il trasloco dell’Informagiovani/Informafamiglie e della biblioteca nel Polo di Comunità di piazza Cadorna, l’Amministrazione comunale ha approvato il cambio di destinazione d’uso per i locali precedentemente occupati creando nuovi spazi per l’ufficio di polizia locale. L’attuale punto di ricevimento, che comprenderà anche il servizio del messo comunale, sarà allargato e arredato con gli sportelli vetrati, la sala controllo del territorio rimarrà inalterata, mentre sarà aperta una porta sui locali ex Informagiovani/Informafamiglie e Biblioteca che saranno destinati all’ampliamento degli uffici, nuova sala riunioni e nuova sede del Suap. Anche se i lavori non comportano grandi opere murarie, il progetto è stato inviato come da prassi alla soprintendenza dei beni culturali per opportuna verifica e valutazione. Vengono conservate come in precedenza la sala ricevimenti, la sala cerimonie e le sale esposizioni. Una volta ottenuto il via libera saranno completati i lavori e resa effettiva la nuova disposizione.



Christian Talpo, assessore comunale alla polizia locale, ricorda come “con questo progetto di ampliamento degli uffici della Polizia Locale rispondiamo tanto all’esigenza dell’utenza, che avrà una nuova area ricevimento ma sempre dall’ingresso attuale, quanto all’esigenza del personale di avere maggiori spazi per migliorare i servizi. Inoltre torneranno a contatto con l’ufficio anche il servizio del Messo Comunale e del Suap, ora dislocati in altre parti del Municipio. Ricordo inoltre che abbiamo predisposto anche l’avviamento del nuovo sportello distaccato di Polizia Locale a Casa Brollo, negli ex locali del centro anziani Tre Quartieri, per un giorno a settimana. Un modo per essere sempre più presenti sul territorio e raggiungere maggiormente l’utenza”.

02032023