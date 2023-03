x x

CARONNO PERTUSELLA / SOLARO – Due incidenti stamane sulle strade locali. A Caronno Pertusella oggi alle 7.50 in via Bergamo, tratto locale dell’ex statale Varesina, incidente con un monopattino; sul posto una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ma non ci sono state gravi conseguenze.

A Solaro alle 7.20 in via Vallone è stato investito un ciclista. A restare ferito un ragazzo di 20 anni, è stato soccorso dall’ambulanza della Croce viola, sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho e della polizia locale. Il giovane non è comunque apparso in condizioni preoccupanti; le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

