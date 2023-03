x x

SARONNO – Quest’anno il Parking Day (https://www.myparkingday.org/) è stato programmato, a livello mondiale, per venerdì 15 settembre. In Italia Fiab organizzerà l’evento nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre 2023.

Inizia così l’intervento di Alessandro Merlotti architetto ed ex assessore alla Rigenerazione urbana dedicato ad un tema o meglio ad un evento di cui si è occupato con passione nel corso del suo mandato. Un breve intervento condiviso sulla sua pagina Facebook per rilanciare l’appuntamento con una proposta. Quest’anno il parking day a Saronno è stato organizzato con diverse proposte in piazza De Gasperi.

“Mancano sei mesi abbondanti. Chissà se a Saronno ci sarà la seconda edizione, magari di domenica chiudendo parte di via San Giuseppe, d’accordo con gli esercizi commerciali. Sicuramente una soluzione migliore rispetto alla “cafonata” (a detta di alcuni) dell’anno scorso, promossa dal sottoscritto”.

LE IMMAGINI DELLA PRIMA EDIZIONE DEL PARKING DAY A SARONNO

