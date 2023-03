x x

CARONNO PERTUSELLA – Scarso bottino per i ladri che nella notte tra giovedì e venerdì hanno preso di mira un’azienda caronnese che si occupa di logistica. E’ probabile, secondo quanto ricostruito, che puntassero ai prodotto Dyson.

E’ successo intorno alle 4 di questa mattina in un’azienda di via Lura, che si occupa di logistica: secondo una prima ricostruzione, riportata da Varesenoi, una banda composta da una quindicina di persone ha cercato di effettuare un furto ma è sono stati fermati dal pronto intervento della vigilanza privata Lis e dalle pattuglie delle forze dell’ordine.

Nel magazzino erano presenti diversi prodotti Dyson, e forse questo potrebbe aver ingolosito i ladri. I componenti della banda, piuttosto numerosi, sono riusciti in qualche modo a introdursi nella proprietà della ditta, sbarrando quindi gli ingressi con dei mezzi, forse rubati.

Ma una serie di eventi ha fatto sì che il loro piano venisse bruscamente interrotto: una guardia della Lis infatti si trovava già in prossimità della proprietà e, dopo che l’allarme è scattato all’ingresso dei malintenzionati, ha raggiunto in brevissimo tempo via Lura. Anche le forze dell’ordine erano già in zona, quindi anche loro sono intervenute tempestivamente.

Ed è stato proprio grazie a questa velocità che il danno è stato ridotto al minimo: in meno di cinque minuti il blitz dei ladri è stato interrotto e i malviventi sono riusciti a prendere davvero poco. Sull’episodio ora indagano le forze dell’ordine.

