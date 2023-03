x x

UBOLDO – “Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale prevede che i consiglieri possano chiedere un consiglio comunale straordinario su temi di importanza generale. Ritenendo che, spendere 1 milione e 200 mila euro di soldi pubblici per solo 7 posti auto sia una questione di interesse generale, insieme a tutti gli altri rappresentanti delle minoranze abbiamo richiesto al Sindaco di convocare un consiglio comunale in cui poter parlare dettagliatamente di questo progetto controverso e dare la possibilità anche ai cittadini di intervenire facendo domande”. Così una nota della civica Uboldo al centro riguardo al dibattuto progetto che dovrebbe riguardare l’area del centro storico uboldese.

Proseguono gli esponenti di Uboldo al centro: “La differenza è che, quando lo chiedono i consiglieri comunali, il sindaco deve convocare il consiglio entro 20 giorni. Siamo sicuri che questa volta la nostra richiesta sarà ascoltata”.

(foto archivio: il palazzo comunale in centro a Uboldo)

03032023