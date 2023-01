x x

UBOLDO – “La conferma scioccante che abbiamo trovato nel progetto esecutivo del 10 gennaio sulla riqualificazione del centro non è solo che con 1.200.000 euro fanno 7 parcheggi, nemmeno 10 come avevano detto alla serata di presentazione. C’è di peggio. Piazza San Pietro non cambierà; la viabilità di via San Martino non cambierà ed il senso unico non cambierà e avremo qualche metro di pista ciclabile che finisce contro un muro”. A denunciarlo è la lista civica di opposizione, Uboldo al centro.

Proseguono dalla civica: “Cosa cambierà? Solo 7 parcheggi in più. Stiamo spendendo 1.200.000 euro per non risolvere nemmeno uno dei problemi del centro. Noi in consiglio comunale lotteremo affinché questo “obiettivo dell’amministrazione” non si trasformi in un ennesimo problema”.

