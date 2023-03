x x

SARONNO – Sabato sera al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo il derby fra i padroni di casa della Az Robur Saronno, seconda forza del campionato di C Gold, ed il Varese Academy, che è a fondo classifica. E non ci sono state sorprese, con i saronnesi del presidente Ezio Vaghi che hanno centrato il successo che avevano messo in preventivo.

Ma per vincere Saronno deve superare le montagne rappresentate dalle braccia infinite dei talenti dell’Academy Varese ma con autorità mette a segno una vittoria pesante nel punteggio e per la classifica. Ci sono 21 punti per un super Francesco De Capitani e 11 triple di squadra, delle quali 4 portano la firma di Shaggy Negri. Per i biancorossi del capoluogo 27 punti di Guimdo Tsafack. Puteggio finale 90-69, per l’ottava giornata di ritorno.

Il campionato ora riprende settimana prossima a Milano 3, sfida cruciale per la riuscita della campagna di C-Gold 22/23.

(foto: un momento dell’incontro fra Az Robur Saronno e Varese Academy)

