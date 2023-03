x x

SARONNO – “Ci ha lasciato un amico: se n’è andato Enzo Fioretti, uno dei primi a contribuire all’affermazione di Fratelli d’Italia a Saronno, tanto che – ora possiamo dirlo – nel 2015 era stato ad un passo dalla candidatura alla carica di Sindaco per il nostro partito, mai avanzata per l’unanime decisione, anche sua, di sostenere Alessandro Fagioli”.

Inizia così il messaggio del Circolo Fratelli d’Italia Italo Balbo del Saronnese che ricorda la scomparsa di Enzo Fioretti noto in città non solo per il suo impegno politico ma anche per la sua attività professionale di cancelliere al tribunale di Busto Arsizio.

“Enzo è stato un attivo militante, una delle colonne su cui abbiamo fatto affidamento quando dovevamo farci conoscere ed acquisire credibilità in città. Una persona generosa e per bene, molto stimata anche per la sua lunga attività di cancelliere a Busto Arsizio, a volte con un carattere un po’ fumantino ma proprio per questo schietto e trasparente. E, soprattutto, è stato un caro amico per molti di noi. Una grave perdita per noi e per tutta la città. Ci mancherai. Le nostre affettuose condoglianze a sua moglie Anna, a sua figlia Sara ed a tutta la Famiglia. Buon viaggio, che la terra ti sia lieve”

