LOMAZZO – Volantini dell’associazione nazionale carabinieri per invitare i frequentatori del parco Lura ad aver più attenzione della fauna cittadina. Un’iniziativa resa nota da 100% ambientalisti che hanno raccontato anche un insolito episodio avvenuto durante l’operazione. Tutto è partito da alcune segnalazioni di maltrattamenti ai danni dei volatili che frequentano l’area verde. Ma ecco la nota degli animalisti

Il nostro intervento al parco del Lura di Lomazzo ha indubbiamente scosso l’ambiente, nonostante il sindaco abbia negato che il problema esiste, tuttavia, una gazza si aggira da tempo nel bosco, spesso infastidita dai ragazzini, questa volta però si sono mossi direttamente i volontari dell’associazione carabinieri locali.

Domenica 5 marzo, i volontari della suddetta associazione hanno affisso numerosi cartelli in diverse zone all’interno del parco del Lura, sempre in zona Lomazzo (Como) con scritto “non disturbare la fauna (in particolare la Gazza)”.

Episodio simpatico: la Gazza (allegate foto) si è messa in posa, prima sulla portiera dell’auto dei volontari e dopo su uno dei tavoli di legno all’interno del Lura.

Una bella azione quindi, che conferma la sensibilità dei cittadini e una bella notizia per la Gazza, alcune volte presa a sassate, gli Animali non dimenticano le crudeltà, ma sanno perdonare…

