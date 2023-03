x x

TURATE – Era ben visibile anche dai piani più alti dei palazzi di Saronno la maxi colonna di fumo che stamattina, domenica 5 marzo, si è alzata dalla zona industriale, nei pressi di via Como, di Turate.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco e al numero unico delle emergenze per chiedere un rapido intervento ma anche informazioni sull’eventuale pericolosità del fumo. Al momento si parla di un violento incendio in un plesso produttivo nella zona industriale di Turate. Quattro squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Como e dei distaccamenti di Appiano Gentile e Lomazzo sono all’opera dalle 8.30 nella sede dell’azienda Agrocarni dove si è sviluppato l’incendio. Sul posto anche un’ambulanza della Croce rossa italiana di Lomazzo presente per prevenzione e assistenza.

Per le foto ringraziamo i nostri lettori

(seguono aggiornamenti)

