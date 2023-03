x x

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale oggi alle 10 in piazza Vittorio Veneto a Caronno Pertusella, dove una automobile è uscita di strada. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra caronnese, il conducente del mezzo – di 57 anni – è stato soccorso e visitato direttamente sul posto, non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione l’accaduto, resta da quantificare l’entità dei danni materiali.

Piazza Vittorio Veneto si trova in zona centrale a Caronno Pertusella, e l’accaduto ha ovviamente anche attirato molti curiosi, suscitando un certo allarme.

(foto archivio)

07032023