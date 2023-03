x x

SARONNO – “Più fondi per la città, più fondi per gli investimenti. Ma la minoranza non coglie queste opportunità e vota contro”. E’ questa la nota di Simone Galli consigliere comunale in merito alla variazione di bilancio.

“Vorrei spendere qualche parola per sottolineare le principali positività portate dalla variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale la sera del 2 marzo.

–Manutenzione straordinaria parchi e giardini: nel 2023 stanziamo 200.000 euro per effettuare manutenzione straordinaria parchi e giardini (ivi compresi i giochi presenti nei parchi che hanno un grande bisogno di sostituzione o manutenzione), nel 2024 e 2025 la cifra annua stanziata sarà di 50.000 euro.

–Manutenzione straordinaria edilizia scolastica: nel 2023 stanziamo 300.000 euro (nel 2024 e nel 2025 stanziamo 250.000 annui), fondi che -di concerto con i Dirigenti Scolastici- saranno impiegati per sanare le principali criticità presenti nelle scuole cittadine.

Non dimentichiamo che fino ad oggi sono già stati investiti 688.000 euro dall’Amministrazione Airoldi per gli edifici scolastici; queste somme più gli stanziamenti deliberati questa sera sono segno tangibile del doveroso interesse che l’Amministrazione ha verso le strutture scolastiche e verso i nostri studenti e studentesse nonché tutto il corpo docente per consegnare loro una scuola sempre mantenuta in efficienza.

–Manutenzione straordinaria stabile comunale di Via Benetti: finanziamo lavori di messa a norma per consentire un successivo utilizzo come spazio giovani.

–Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi: 500.000 euro stanziati nel 2023, 400.000 euro nel 2024 e 161.600 euro nel 2025.



Tali fondi saranno impiegati per le manutenzioni più urgenti in modo da sanare le situazioni maggiormente pericolose per gli utenti della strada (mobilità dolce in primis). Naturalmente gli uffici comunali hanno già puntuale elenco delle priorità. Per quanto attiene l’abbattimento delle barriere architettoniche vorrei citare la proficua collaborazione tra il Politecnico di Milano e l’Amministrazione: l’Ateneo ha prodotto uno studio specifico sui percorsi che intercorrono tra gli istituti superiori e la stazione che verrà opportunamente considerato.

Durante la seduta abbiamo approvato anche il finanziamento complessivo di 210.000 euro (divise in tre triennalità) – fondi Pnrr – per sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini; medesimo importi per il rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori social. Last but not least come non citare lo stanziamento di 500.000 euro dedicati al teatro Giuditta Pasta: sono ormai troppi anni che non si interviene sulla struttura che è bisognosa di manutenzione sia edile che impiantistica. E’ questa una prova tangibile della volontà dell’Amministrazione Airoldi per il sostegno e la riqualifica del Teatro stesso.

Un ringraziamento agli uffici e agli assessori che hanno lavorato a questa importante variazione di bilancio.

