SARONNO – Dopo la denuncia sui social per la presenza di valige e rifiuti vari nel letto del Lura, in zona del ponte di Montoli e via Tommaseo sono arrivati gli interventi dei volontari. La Protezione civile è intervenuta con i suoi mezzi per rimuovere il materiale gettato incivilmente nel corso d’acqua e ha allertato la polizia locale per il reperimento di indizi che potranno portare a dare un’identità a chi ha sporcato il territorio.

L’intervento della Protezione civile si è concluso al centro di raccolta rifiuti, dove il materiale è stato suddiviso per una raccolta differenziata.

“Nel denunciare ancora una volta i maleducati che non mostrano rispetto per la città, l’Amministrazione saronnese esprime il suo ringraziamento alla Protezione civile, per la sua attenta azione di vigilanza e la sua pronta attività”.

