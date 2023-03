x x

COGLIATE – “Cambio di gestione al bar del nostro parco di via De Gasperi. Due giovani e intraprendenti ragazzi attendono solo che passiamo a trovarli, per gustare un ottimo caffè oltre a tante altre proposte per grandi e piccini! In bocca al lupo al Bamboo garden cafè”. Così il sindaco Andrea Basilico di Cogliate, che dà notizia del recente passaggio di testimone nella struttura che si trova all’interno dell’area verde.

(foto: il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, in visita al Bamboo garden bar, il bar che si trova all’interno del parco comunale di via De Gasperi in paese e che ha recentemente cambiato gestione. Da parte del’ primo cittadino, l’invito a visitare la struttura)

