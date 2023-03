x x

SARONNO – Il film “L’ultima notte di Amore”, con Pierfrancesco Favino è uscito nelle sale il 9 marzo 2023. Vision Distibution invita i lettori de ilSaronno alla proiezione che si terrà oggi venerdì 10 marzo a Cerro Maggiore alle 20,30.

Per avere un invito valido per due persone per l’anteprima del film “L’ultimo giorno di Amore” che si svolgerà a Cerro Maggiore The Space Cerro via Turati, 72 Cerro Maggiore alle 20:30 venerdì 10 marzo, è sufficiente inviare un whatsapp al + 39 3202734048 con scritto “notte”.

Per accedere all’anteprima è sufficiente presentarsi con un po’ di anticipo in biglietteria, chiedere dell’anteprima e comunicare il codice che verrà inviato.

SINOSSI

Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di sé stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all’indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore

per la moglie Viviana, l’amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.

