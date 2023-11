SARONNO – Tra pochi giorni, domenica 12 novembre, ilSaronno festeggia i suoi 11 anni online. Dal 12 novembre 2012 siamo la piazza virtuale della città dove scoprire i fatti di cronaca, dove festeggiare i successi, dove analizzare i problemi, dove presentare progetti. In sostanza su www.ilsaronno.it i saronnesi, le associazioni e tutte le realtà del territorio possono conoscersi e raccontarsi.

Quello degli 11 anni online è un traguardo importante che coinciderà con un altrettanto importante cambiamento. Grazie alla consulenza di Edinet daremo un nuovo volto alla nostra testata. Resteremo quelli di sempre: super saronnesi, con tanto azzurro con tutte le notizie (dalle più importanti alle più piccole) ma con una nuova veste, nuove opportunità per chi vorrà collaborare con noi e nuove occasioni di visibilità per i nostri sponsor.

Per annunciarlo, e per creare un po’ di pathos e anche di hype, abbiamo pensato di ritagliarci un po’ di spazio nel nostro posto preferito: i quartieri e le strade di Saronno. Oggi partirà infatti la campagna di affissioni “Ci vediamo online” che annuncia l’arrivo della nuova grafica (non sveliamo la data ma sarà presto).

“Per noi è una vera novità – spiega la direttrice Sara Giudici – è la prima volta che diventiamo in qualche modo “cartacei” e per questo ringraziamo la Saronno Servizi per la consulenza e collaborazione (e per la pazienza per le nostre esigenze) e la Prontografica per la stampa. Da oggi un centinaio di manifesti in città e nei comuni del Saronnese vi ricorderanno che ilSaronno vi aspetta ogni giorno con le notizie in tempo reale (prima di subito è stato per tanto tempo il nostro slogan) e soprattutto che uno dei prossimi giorni lo troverete con un nuovo look”.

Ma l’invito a vederci online non vale solo per leggere le notizie: “Se andando al lavoro, a scuola, ad un evento o a far la spese vedete i nostri manifesti azzurri fatevi un selfie, una foto e condividetela (via mail a [email protected], via whatsapp al +393202734048 o sulla pagine instagram, Fb e twitter X de ilSaronno). Noi vi aspettiamo online e in città”

