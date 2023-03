x x

SARONNO – Si sono tenuti ieri mattina nella chiesa della Sacra Famiglia del quartiere Prealpi i funerale di Nicola Petrosino ex dipendente del Comune di Saronno. Sessantasettenne padre e nonno si è spento dopo aver lottato con la malattia che l’aveva colpito da tempo. Tanti gli ex colleghi e i cittadini che si sono stretti ieri introno alla famiglia e agli amici di sempre per l’ultimo saluto.

Decine i messaggi di cordoglio e di ricordo che nelle ultime ore hanno riempito i social. “Ciao caro Nicola – si legge ad esempio sul gruppo sei di Saronno se… – ti ricorderò per la tua allegria, semplicità e simpatia. Lavoro, famiglia, mercatini, sempre con tante idee, cose da fare ed inventare. Il tuo sorriso rimarrà nella mia memoria”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione