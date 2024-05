Città

SARONNO – E’ stato il vicario episcopale monsignor Luca Raimondi ad annunciare ieri sera al consiglio pastorale ed economico il nome del nuovo prevosto di Saronno.

Lo scorso 2 marzo infatti si è spento monsignor Claudio Galimberti che guidava la comunità dal settembre 2021. Aveva 71 anni e nel dicembre 2023 aveva scoperto la malattia per la quale si è spento. A guidare la comunità saronnese fino ad oggi è stato il decano don Riccardo Pontani.

Ieri sera il consiglio pastorale ed economico delle parrocchie di Saronno sono stati convocati nel salone della Prepositurale dal vescovo Luca Raimondi (vicario episcopale della zona 4 di Rho dell’arcidiocesi di Milano). Il vicario ha portato con sè e presentato ai presenti il nuovo parroco e prevosto di Saronno monsignor Giuseppe Marinoni. Oggi parroco di Magenta, inizierà ufficialmente il suo incarico a Saronno il 1 settembre.

Classe 1960 è nato a Castelnuovo Bozzente in provincia di Como. E’ stato ordinato sacerdote l’8 giugno 1985 e tra i primi incarichi ricoperti c’è quello di vicario parrocchiale a Vedano Olona e direttore spirituale dell’allora collegio Bentivoglio a Tradate dal 1992 al 2002. In quel periodo è stato ricevuto con alcuni sacerdoti tradatesi dall’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Al momento don Giuseppe Marinoni è prevosto della comunità pastorale “Santa Gianna Beretta Molla e Beato Paolo VI ” che racchiude cinque Parrocchie: San Martino Vescovo, Sacra Famiglia, Santi Giovanni Battista e Gerolamo Emiliani, San Giuseppe Lavoratore in Ponte Nuovo, Santi Carlo e Luigi in Ponte Vecchio. E’ un’incarico che ricopre dal 2015 prima era stato parroco di Gorla Maggiore e decano della Valle Olona dal 2006. In passato è stato anche padre spirituale del Collegio arcivescovile.

Domenica alle celebrazioni delle Messe in città verrà data comunicazione ufficiale e precisa attraverso la lettera che il vescovo Luca Raimondi, che negli ultimi mesi è stato molto vicino alla comunità saronnese, indirizzerà a tutte le parrocchie della città.

