BASIGLIO – “La nostra storia ci dice quanto sia difficile vincere a Basiglio contro i padroni di casa del Milano 3 ma i ragazzi sono stati bravissimi e hanno strappato una vittoria con 81 punti segnati fuori casa dei quali 24 nell’ultimo periodo!” Così i dirigenti della Az Robur Saronno, vincente nel match del tardo pomeriggio di sabato contro la compagine meneghina, nel campionato di basket maschile serie C Gold.

“Una gran bella vittoria, sempre avanti, con 21 punti di Negri e altri quattro in doppia cifra! Punteggio finale 67-81″ riepilogano i roburini. I saronnesi restano in zona d’alta classifica, proseguendo la marcia per inseguire il salto di categoria. Si è giocato per la nona giornata di ritorno.

