CISLAGO – “Nel 2023 è normale che ad oggi siamo costretti a camminare per strada, perché in zona di via Raffaello e via Cristoforo Colombo non ci sono i marciapiedi?” Ecco il quesito rivolto dai social al Comune da parte di una cittadina. Il suo intervento sembra destinato a suscitare il dibattito in rete, da parte di chi abita da quelle parti. Zona periferica e comunque di passaggio, chi abita da quelle parti per raggiungere casa non può fare altro che camminare a bordo strada, situazione di potenziale pericolosità soprattutto in orario serale e notturno o quando c’è il maltempo e la visibilità diminuisce.

Stesso discorso per i ciclisti, visto che oltre ai marciapiedi non c’è neanche la pista ciclabile.

(foto: una delle immagini comparse sui social per sensibilizzare al problema)

14032023