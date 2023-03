x x

TURATE – Stop all’abbandono dei rifiuti, giro di vite di polizia locale e Amministrazione civica, e intanto sono stati identificati 5 “sporcaccioni”.

“Se da una parte c’è il deprecabile comportamento di qualche incivile che abbandona i rifiuti, dall’altra c’è il lavoro della polizia locale per identificare i colpevoli. Nell’ultimo mese, grazie al lavoro di indagine e agli strumenti a nostra disposizione, sono stati individuati 5 colpevoli, ai quali sono state inflitte sanzioni amministrative da 400 a 700 euro. Ci auguriamo che ciò possa essere da deterrente per il futuro. Il nostro ambiente è importante e tutti abbiamo il dovere di collaborare affinché venga tutelato – rimarcano dal palazzo comunale – Anche per questo motivo, rinnoviamo l’invito alla cittadinanza, affinché vi sia una numerosa partecipazione alla Giornata del verde pulito che si terrà sabato 18 marzo, a partire dalle 8. Facciamolo per il nostro territorio, per noi, per i nostri figli”.

14032023