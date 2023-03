x x

SARONNO – Nella giornata di domenica la Under 18 dell’Inox Team Saronno ha disputato un allenamento congiunto con partitella, contro la squadra svizzera delle Phanters di Wittenbach, “che ringraziamo per esserci venuta a trovare e a cui auguriamo un grande in bocca al lupo per la stagione” rimarcano i dirigenti del club saronnese.

“L’incontro ha dato ottime indicazioni agli allenatori, soprattutto per il buon rendimento offensivo e in pedana mostrate dalle ragazze” sottolineano dal Saronno.

Le Phanters sono allenate dall’ex tecnico saronnese Larry Castro, e si trovano in Italia per una settimana di training in vista dell’inizio della nuova stagione; alterneranno allenamenti a Saronno e Legnano.

(foto di gruppo per under 18 del Saronno e Phanters Wittenbach)

