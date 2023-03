x x

SARONNO – “Dal tardo pomeriggio di oggi 14 marzo è previsto un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, a partire dai settori alpini e prealpini di nord-ovest. I venti potranno assumere in parte anche a carattere di Foehn. Attese raffiche massime nelle valli alpine e prealpine tra 50-70 chilometri orari fino a 70-90 chilometri orari in alta quota oltre i 1800 metri. Sulla pianura centro-occidentale e Appennino raffiche fino a 50 chilometri orari”. Lo comunica il servizio meteo di Regione Lombardia.

Sono previste, sui settori orientali della regione, precipitazioni deboli sparse o localmente moderate, che potranno assumere anche carattere di rovescio o locale temporale.

Per la giornata di domani 15 marzo permarranno venti da nord-ovest che, in parte, potranno assumere anche carattere di Foehn. Nelle valli alpine e prealpine sono attese raffiche mediamente tra 50 e 70 chilometri orari e oltre i 1500 metri sulle Alpi saranno possibili raffiche fino a 90 chilometri orari. Sui settori di pianura, appennino e zona del Garda, fino a metà pomeriggio, sono previsti venti moderati e a tratti forti. I fenomeni sono attesi in generale attenuazione dal tardo pomeriggio.

