x x

GERENZANO – Domenica pomeriggio 19 marzo alle 16.30, per celebrare la festa del papà, si terrà a palazzo Fagnani di Gerenzano il sesto incontro di “Un tè con l’autore” con la presentazione di due libri: “Provvisorie Conclusioni” e “Asterischi”.

Sono due raccolte poetiche di Emilio Di Stefano edite dalla Samuele Editore, rispettivamente nel 2005 e nel 2021. In entrambe traspare una vocazione lirica che, nei toni a volte dimessi e prosaici, affronta alcuni temi propri del quotidiano per sviluppare riflessioni profonde sul significato della vita. Emilio Di Stefano, Docente di Materie Letterarie, in pensione, è poeta e autore di canzoni. In tale veste ha partecipato a diverse edizioni de “Lo Zecchino d’Oro”. Sue, tra le tante, sono: “Goccia dopo goccia”, “Un bambino terribile”, “È Meglio Mario”, “Kyro”. Suoi testi, musicati dal maestro Franco Fasano, sono stati cantati da Mina (“Matrioska”), Franco Califano (“Fiore di campo, di primavera”). “Asterischi” è stato presentato al Salone del Libro di Torino e al Book City di Milano.

Seguirà un tè con dei biscottini, momento particolarmente apprezzato dal pubblico in un ambiente familiare e disteso. L’ ultimo appuntamento previsto è per domenica 16 aprile con la presentazione del libro di poesie “Estroflessioni” di Federica Re.

L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa Scelag e Pro Loco di Gerenzano, col patrocinio del Comune.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione