Karate, la saronnese Bossi convocata in rappresentativa lombarda

SARONNO – Nel prossimo weekend si svolgeranno al centro olimpico del Coni “Matteo Pellicone” di Ostia i Campionati Italiani a rappresentative regionali, con gare di Karate nelle due specialità Kata (forma) e Kumite (combattimento). Ogni Ctr locale (Centro tecnico eegionale) valutando i risultati ottenuti singolarmente da ogni atleta e la presenza agli allenamenti regionali (allenamenti riservati agli atleti che hanno ottenuti risultati di rilievo in determinate competizioni, per la Lombardia svoltisi mensilmente a Brembate Bergamo) determina la propria rappresentativa convocando i migliori atleti della regione, iscritti alla federazione del Fijlkam, per difendere i propri colori. Ogni regione dovrà presentare tre rappresentative che copriranno le categorie Assoluti – Master – Giovanili, gare che inizieranno il Sabato mattina con il Kata e termineranno Domenica sera con le premiazione di Kumite.

Soddisfazione per la saronnese Alessandra Bossi chiamata a gareggiare con i colori della Lombardia nella Rappresentativa Giovanile di Kumite, soddisfazione condivisa con i maestri Massimiliano Dominici e Innocenzo Portelli e tutto lo staff della palestra Skorpion di Castellanza in cui Alessandra si allena quotidianamente in un ambiente professionale ma anche molto familiare ed umano. La riunione sarà visibile in diretta streaming sui canali YouTube della federazione Fijlkam a partire da sabato mattina 18 marzo.

(foto: Alessandra Bossi con la divisa della Lombardia)

14032023