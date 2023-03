x x

SARONNO – Continuano, senza soluzione di continuità, le segnalazioni e le proteste dei saronnesi sui tempi lunghi dei servizi demografici saronnesi. In particolare a suscitare le rimostranze dei cittadini i tempi necessari per rinnovare la carta d’identità.

L’ultima segnalazione arrivata a ilSaronno riguarda il saronnese che martedì scorso ha preso l’appuntamento per il rinnovo del documento d’identità. Ottenendo un appuntamento per metà settembre.

“Vi scrivo per segnalarvi una situazione davvero scandalosa che riguarda i tempi di attesa per il rinnovo della carta d’identità – spiega in una lettera firmata inviata alla redazione – nello specifico, ho prenotato oggi (martedì 14 marzo ndr) per la mia carta che scade a fine luglio e l’appuntamento mi è stato dato il 12 settembre: 6 mesi dalla data di richiesta. Ovviamente senza spiegazione o altre possibilità… o meglio: il sito dedicato alle prenotazioni permette di prenotare in altri comuni, peccato che questi ti bocciano la richiesta. Cercando su Facebook nel gruppo ‘Sei di Saronno se…’ ho trovato i casi di altre persone con lo stesso problema e nessuna spiegazione da parte dell’amministrazione. Spero che un articolo possa servire a migliore la situazione e magari a fare un po’ di chiarezza

Effettivamente le segnalazioni e le proteste negli ultimi mesi sono state numerosi ma del resto anche il personale dell’area anagrafe si è mobilitato chiedendo all’Amministrazione di intervenire con nuove assunzioni per far fronte al carico di lavoro ma anche per gestire al meglio i cittadini che spesso si ritrovano.

