CARONNO PERTUSELLA – È in corso il rifacimento della copertura del Palazzetto dello Sport, dopo 5 anni di progetti e burocrazia che si frapponeva sul percorso, i lavori di rifacimento del tetto procedono a passo spedito.

A completare i lavori, come ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Turconi, ci vorranno 2 mesi, in quel momento il tetto del palasport caronnese sarà completamente impermeabile, succedeva infatti che durante le giornate di pioggia, i gruppi sportivi che usufruivano della struttura dovessero convivere con questo tipo di problema, specialmente nelle mezze stagioni. L’impianto, nonostante i lavori in corso sta continuando ad essere utilizzato senza problemi.

Le associazioni sportive caronnesi, dopo anni di intoppi e disguidi burocratici, hanno espresso grande soddisfazione per il progetto in corso, che considerano un grande traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale corrente.

