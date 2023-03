x x

SARONNO – È stata l’eurodeputata Isabella Tovaglieri ad aprire le porte del Parlamento europeo agli studenti di tre istituti superiori di Varese e provincia, giunti a Strasburgo in visita didattica per conoscere da vicino le istituzioni comunitarie in occasione della seduta plenaria di marzo.

A varcare la soglia dell’eurocamera, 26 studenti dell’ultima classe dell’indirizzo Scienze Umane del Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, accompagnati dai docenti Elena Verderio e Michele Lo Verme, 76 alunni del Liceo Manfredini di Varese con i professori Martino Colonna, Giovanna Lo Cicero, Federica Penna, Giulia Ribeiro e Andrea Langini, e 13 studenti dell’Istituto Tecnico Prealpi di Saronno insieme ai docenti Roberta Bottero e Gino Riva.

In tutto 115 tra ragazze e ragazzi, che l’europarlamentare bustocca ha guidato alla scoperta della sede ufficiale dell’Unione Europea, rispondendo a domande e curiosità sulle istituzioni europee e sul loro funzionamento.

“I giovani sono preparati sull’Europa e vogliono approfondire sempre di più il ruolo degli organismi comunitari nelle politiche che li riguardano da vicino o che avranno un peso sul loro futuro di cittadini europei – ha dichiarato Tovaglieri, componente della Commissione Industria ed Energia del Parlamento europeo e portavoce del movimento giovanile della Lega in Europa. – Per questi studenti visitare l’Eurocamera è un’opportunità importante, ma lo è anche per noi che li rappresentiamo a Strasburgo e a Bruxelles, perché in questi incontri possiamo cogliere le istanze e i sogni delle nuove generazioni, per le quali vogliamo costruire, fin da oggi, risposte concrete e credibili”.

