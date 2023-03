x x

GERENZANO – L’associazione “I Colori di Gerenzano”, nella giornata della festa del papà, ha continuato la tradizionale Sagra del Pane, ormai giunta all’undicesima edizione.

È stata l’occasione anche del passaggio di consegne di questo evento da parte dell’Unione Esercenti di Gerenzano.



“Si ringraziano – dicono dall’associazione – tutte le persone che fin dalle 06:30 hanno imbustato le 5 tipologie di Pane (multicereali, uvetta, latte e miele, orzo e avena e focaccia) e che si sono occupati della distribuzione negli stand. Un immenso grazie va ai gerenzanesi che, ancora una volta, non si sono tirati indietro e hanno comprato andando addirittura a terminare tutte le scorte.”

Il guadagno delle vendite verrà totalmente devoluto in beneficenza alla Caritas per sostenere i gerenzanesi in difficoltà.

“Grazie anche a Salvatore Mastrapasqua – concludono – per tutto il supporto e all’Unione esercenti per aver collaborato per la buona riuscita dell’evento”.