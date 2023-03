x x

SARONNO – Sono una presenza diffusa nei parchi saronnesi ma certo è difficile riuscire ad immortalarli così da vicino. Il riferimento va allo scoiattolo fotografato sabato pomeriggio in via Volta dalla nostra lettrice.

Uno scatto davvero bello non solo perchè lo scoiattolo si vede abbracciato ad un tronco e soprattutto per intero con la folta coda ma anche perchè sembra essersi accorto del fotografo tanto da cercarlo con gli occhi. Insomma un po’ come una star paparazzata in giro per la città.

E del resto la natura, in questi giorni di “quasi primavera” è spesso stata catturata e raccontata dai saronnesi. Solo pochi giorni fa un lettore ha immortalato un falchetto in un giardino della zona di via Monte Santo.

