LIMBIATE – La capolista Dal Pozzo non sbaglia un colpo e vincendo 1-0 contro il San Vittore (squadra di centro classifica) mantiene le distanze sulle inseguitrici. Al centro sportivo del Villaggio del sole di Limbiate questo pomeriggio i gialloverdi si sono imposti con una rete di Benzi, nella 22′ giornata del campionato di Terza categoria. Per le seconde in classifica, il San Giorgio, un netto successo casalingo, 3-0 sul fanalino di coda Rescalda mentre il Mascagni ha vinto 3-2 sul campo del San Luigi Pogliano.

In classifica, Dal Pozzo a quota 50 punti, San Giorgio e Mascagni 46, Legnanese 42 punti e poi tutte le altre.

(foto archivio: tifosi in festa al campo del Dal Pozzo)

02042023