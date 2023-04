x x

ORIGGIO – Tempo di derby oggi pomeriggio nel girone varesino di Terza categoria con l’Amor sportiva che ha espugnato il campo dell’Airoldi Origgio, è finita 4-1 per i saronnesi grazie alle reti di Gariboldi, Rubino, Crosta e Caso. Si è giocato per la 22′ giornata, con l’Amor che resta così in scia della capolista Beata Giuliana, ad un solo punto di distacco.

Risultati: Airoldi Origgio-Amor sportiva 1-4, Aurora Golasecca-Centro Gerbone 4-0, Beata Giuliana-Azalee Gallarate 4-0, Busto 81-Sumirago Boys 3-2, Cedratese-San Luigi Academy 1-0, School of sport-Arnate 0-2, ha riposato Union Oratori Castellanza.

Classifica: Beata Giuliana 48 punti, Union Oratori Castellanza e Amor sportiva 47, Arnate 43, Airoldi Origgio 30, Busto 81 28, Azalee Gallarate e Cedratese 24, Sumirago Boys 23, Aurora Golasecca 15, School of sport, Centro Gerbone e San Luigi Academy 14.

