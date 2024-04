Calcio

MISINTO / ORIGGIO – All’epilogo anche la Terza categoria. Nell’anticipo di ieri Cucciago-Misinto 4-2, ai misintesi non sono bastate le reti di Ceron e Lo Verso. Il campionato si è concluso con la vittoria del Cuggiago (74 punti), che dunque sale in Seconda categoria. Per Misinto piazzamento al sesto posto con 48 punti.

Nella Terza categoria del Varesotto oggi pomeriggio sconfitta esterna per l’Airoldi Origgio, 4-1 sul campo di Samarate mentre la Rovellese ha perso 1-0 sul terreno della Cogliatese B.

In classifica, vittoria del Samarate con 55 punti (e passaggio di categoria), secondo il Busto 81 con 53 punti e terza la Rovellese con 47 punti. Airoldi quart’ultima con 25 punti.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: il Misinto ha concluso la stagione al sesto posto in classifica)

28042024