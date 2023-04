x x

SARONNO – Non sembrano spegnersi i riflettori sul liceo scientifico saronnese. Dopo la vicenda che ha visto protagonista il secolare cedro, negli ultimi giorni a preoccupare è la tensione che si vive tra le mura della scuola.

A raccontare la propria preoccupazione è un gruppo di genitori: “Ma cosa sta davvero succedendo al liceo della città? Difficile comprendere fino in fondo le dinamiche, ma è sotto gli occhi di tutti che i delicati equilibri che regolano i rapporti tra docenti, dirigenza e studenti non hanno tenuto. In primis (nuovamente) le dimissioni dei due storici vicepresidi ed a seguire la turbolenta riunione del consiglio di istituto abbandonata dalla dirigente scolastica che ha lasciato l’aula sotto gli sguardi attoniti dei presenti. Anche il Comitato studentesco ha provato a fare luce su quanto accaduto indicendo una riunione in cui è stato raccontato quanto avvenuto nell’ultimo consiglio d’Istituto”.

E concludono: “La dirigente scolastica ha tempestivamente nominato una nuova vicepreside, ma per ora non sembra che sia arrivata la tanto attesa quiete dopo la tempesta e fuori dall’istituto, anche Pedro sembra aver perduto la sua maestosa tranquillità”.