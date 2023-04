x x

SARONNO – Le motivazioni non sono ancora state chiarite ma i carabinieri, chiamati dai residenti, hanno già avviato le indagini per chiarire i contorni di quanto accaduto ieri sera, domenica 3 aprile, in via Marx alla periferia cittadina.

L’allarme è scattato poco dopo le 20,30 quando da alcuni residenti di via Volta è arrivata la chiamata alla centrale operativa di Areu per una rissa con alcuni feriti.

In pochi minuti sono arrivate sul posto due ambulanze una della Croce Rossa di Saronno che si è occupata di due fratelli romeni portati poi all’ospedale di Saronno e un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca che ha prestato le prime cure e alle 22,10 ha portato all’ospedale di Castellanza un egiziano.

Proprio le sirene delle ambulanze hanno messo in fuga i partecipanti della rissa tanto che quando i mezzi di soccorso con la pattuglia di carabinieri sono arrivarti in posto hanno trovato solo i tre feriti un 36enne, un 39enne ed un 40enne.

Ora identificati i feriti due fratelli romeni e un egiziano i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al numero all’identità degli altri presenti sul posto.

