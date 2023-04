x x

SARONNO – Giornate di traffico rallentate e con viabilità provvisoria lungo l’asse che permette di attraversare Saronno da est ad ovest. Si apre oggi, lunedì 3 aprile, il cantiere comunale per consentire la realizzazione dell’attraversamento pedonale rialzato in via Piave, all’altezza di Casa di Marta (numero civico 45). Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione fino a mercoledì 5 aprile nel tratto di via Piave compreso tra via Petrarca e via Carducci. Per la permettere agli operai di operai di lavorare in sicurezza sarà creato un senso unico alternato. Via Piave completamente chiusa al traffico in quel tratto giovedì 6 e venerdì 7 aprile.

Senso unico alternato anche in via Miola per i lavori di scavo per la manutenzione della rete del gas metano: da lunedì 3 a domenica 30 aprile il tratto dell’arteria che porta alla Cassina Ferrara compreso tra via Bergamo e via Parini sarà interessato dai lavori avrà un senso unico di marcia e il traffico sarà consentitolo solo in direzione nord.

